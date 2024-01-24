المقاومة العراقية تستهدف القوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد

بغداد-سانا

استهدفت المقاومة العراقية اليوم بالطيران المسير القوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد غربي العراق.

وقالت المقاومة في بيان لها: “إنه استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب في غزة، نفذ مقاتلو المقاومة العراقية هجومين منفصلين على قاعدة عين الأسد المحتلة بالطيران المسير”.

وأكدت المقاومة استمرارها في دكّ معاقل الأعداء.

وكانت المقاومة العراقية استهدفت أمس بالطائرات المسيرة القوات الأمريكية الموجودة في قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار غرب العراق.

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