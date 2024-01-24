الخارجية الروسية: اعتداءات الولايات المتحدة وبريطانيا على اليمن تنتهك ميثاق الأمم المتحدة

موسكو-سانا

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن اعتداءات الولايات المتحدة وبريطانيا على اليمن تنتهك ميثاق الأمم المتحدة وتهدد بامتداد التصعيد إلى المنطقة بأكملها.

ونقل موقع “أرتي” عن زاخاروفا قولها اليوم: إن ” إجراءات الولايات المتحدة وبريطانيا هذه تشكل انتهاكاً للمادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة، التي تلزم أعضاء المنظمة بالامتناع عن استخدام القوة ضد سلامة أراضي أي دولة”، لافتة إلى أن التصرفات الأمريكية البريطانية تمليها

مصالح أنانية ضيقة، ولا يمكن تبريرها لا بمعايير القانون البحري الدولي ولا بحق الدفاع عن النفس.

وأشارت زاخاروفا إلى أن التلاعب بالقانون الدولي من أجل تبرير الاستبداد أصبح منذ فترة طويلة أمراً شائعاً في واشنطن ولندن.

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