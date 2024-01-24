وزيرا خارجية روسيا والجزائر يدعوان للتنسيق من أجل وقف العدوان على غزة

نيويورك-سانا

دعا وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والجزائري أحمد عطاف خلال اجتماعهما في نيويورك إلى تنسيق الجهود في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة لوقف العدوان على قطاع غزة وتأمين إيصال المساعدات الإنسانية إليه.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم أن الوزيرين تبادلا وجهات النظر حول القضايا الراهنة المطروحة على جدول الأعمال الدولي والإقليمي، مع التركيز على التصعيد غير المسبوق في غزة، لافتة إلى أنه تم إيلاء اهتمام خاص لتنسيق الجهود في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بهدف وقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق.

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