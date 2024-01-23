مقتل أربعة عشر إرهابياً من تنظيم (داعش) شمال مالي

بامكو-سانا

أعلن جيش مالي اليوم مقتل أربعة عشر إرهابياً ينتمون إلى تنظيم “داعش” الإرهابي في عملية عسكرية شمال البلاد.

ونقل موقع قناة روسيا اليوم عن بيان للجيش قوله: “إن أحد أكبر متزعمي التنظيم الإرهابي في الصحراء الكبرى قتل وبرفقته 13 إرهابياً في عملية جوية للقوات المسلحة الأحد الماضي بمنطقة إينارابان جنوب غرب ولاية ميناكا شمال مالي”.

ورأى البيان أن تحييد هؤلاء الإرهابيين خلال هذه العملية يمثل ضربة قاسية لتنظيم “داعش”، ويمثل نقطة تحول كبيرة في الحرب ضد الإرهاب في منطقة الساحل.

وتشهد مالي منذ عام 2012 حالة من عدم الاستقرار بسبب مجموعات إرهابية تنشط في منطقة المثلث الحدودي مع كل من النيجر وبوركينا فاسو.

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