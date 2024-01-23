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مباحثات بين جامعة دمشق والمعهد الفنزويلي للبحث العلمي حول آفاق التعاون المشترك

2024-01-23

دمشق-سانا

بحث رئيس جامعة دمشق الدكتور محمد أسامة الجبان ومدير المعهد الفنزويلي للبحث العلمي ألبرتو خوسيه كينتيرو اليوم عبر تقنية الزوم سبل تعزيز التعاون العلمي المشترك.

وأشار الجانبان إلى أهمية التعاون العلمي والأكاديمي والبحثي، وتشجيع التبادل الطلابي والأكاديمي والخبرات، وتفعيل البحث العلمي بين الطرفين على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة، وذلك من خلال الاتفاق المشترك الذي سيتم توقيعه قريباً.

وقدم الجانب الفنزويلي لمحة عن المعهد الذي يتألف من 20 مركزاً، يعتبر كل منها بمرتبة كلية كمركز الفيزياء ومركز الكيمياء وغيرهما، إضافة إلى الشهادات الجامعية والدراسات العليا المعترف بها عالمياً، والمكتبة التي يضمها والمعترف بها من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو”.

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