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طقس الغد… الحرارة إلى انخفاض وهطولات غزيرة على المناطق الساحلية

2024-01-23

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة انخفاضها التدريجي مع بقائها أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذه الفترة من السنة، مع تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة، مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً غائماً جزئياً بشكل عام، مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات مطرية فوق مناطق متفرقة من البلاد، وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالرعد أحياناً، وخاصة على المناطق الساحلية.

وليلاً يستمر الجو بارداً بشكل عام وشديد البرودة في المرتفعات الجبلية، كما يحذر من تشكل الضباب في أجزاء من المنطقة الشمالية والشرقية والجزيرة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية، معتدلة السرعة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 60 كم -سا، وخاصة في المناطق الغربية والجنوبية، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..

منطقة دمشق14/6
المنطقة الجنوبية13/5
المرتفعات الجبلية8/ 0
المنطقة الوسطى12/ 6
المنطقة الساحلية16/11
المنطقة الشمالية12/2
منطقة الجزيرة17/4
المنطقة الشرقية13/4
منطقة البادية15/6

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