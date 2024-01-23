المقاومة الفلسطينية توقع قتلى ومصابين بصفوف قوات الاحتلال في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

واصلت المقاومة الفلسطينية اليوم تصديها لقوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة المنكوب، موقعة قتلى وإصابات في صفوفها ومكبدة إياها خسائر في العتاد.

وقالت المقاومة في بيان لها اليوم: إن مقاتلينا أوقعوا عدداً من جنود الاحتلال بين قتيل ومصاب في مخيمي البريج والمغازي وسط قطاع غزة، كما سيطروا على ثلاث طائرات مسيرة للعدو الصهيوني جنوب حي الزيتون في مدينة غزة.

وأضافت المقاومة إنها استهدفت بقذائف الـ “آر بي جي” والياسين “105” آليتين عسكريتين ودبابة ميركافا للاحتلال الإسرائيلي في مدينة خان يونس جنوب القطاع.

ورداً على مجازر الاحتلال المتواصلة بحق الأهالي في قطاع غزة، استهدفت المقاومة بوابل من قذائف الهاون موقع ناحل عوز العسكري للاحتلال.

واعترف الاحتلال في وقت سابق اليوم بمقتل 24 من ضباطه وجنوده خلال الاشتباكات مع المقاومة في قطاع غزة.

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