المقاومة اللبنانية تستهدف العدو الإسرائيلي عند الحدود مع فلسطين المحتلة

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة اللبنانية اليوم بالأسلحة المناسبة تجمعاً لقوات العدو الإسرائيلي عند الحدود مع فلسطين المحتلة محققة فيه إصابات مباشرة.

وذكرت المقاومة في بيانات منفصلة أنه: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة استهدفت المقاومة قاعدة خربة ماعر بالأسلحة المناسبة وحققت فيها إصابات مباشرة”.

من جهته واصل العدو الإسرائيلي اعتداءاته على المناطق الحدودية من الجنوب اللبناني، حيث نفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة على بلدة الجميجمة في قضاء بنت جبيل، وألقت صاروخين على المنطقة المستهدفة.

كما شنت الطائرات الحربية المعادية غارة على منطقة حميلى الحرجية الواقعة بين بلدات رومين وحومين الفوقا وصربا في منطقة إقليم التفاح، وألقت الطائرات المعادية صاروخين على المنطقة المستهدفة، وأحدث انفجارهما دوياً تردد صداه في أرجاء منطقتي النبطية وإقليم التفاح، وارتفعت سحب الدخان في المنطقة.

إلى ذلك قصفت المدفعية الإسرائيلية العديد من القرى الحدودية من الجنوب اللبناني.

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