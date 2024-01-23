ناشطة سويسرية تطالب برفع العقوبات الغربية عن سورية

حلب-سانا

دعت مندوبة الشرق الأوسط لمنظمة “حديقة الأطفال” السويسرية سيدة كوستيرس إلى الإسراع في رفع العقوبات الغربية عن سورية، داعية بلدها إلى المساهمة في هذا المسار نظراً لما تتركه تلك العقوبات من آثار سلبية على حياة السوريين في قطاعات حيوية مختلفة.

وخلال اجتماعها اليوم مع راعي أبرشية حلب وتوابعها للسريان الأرثوذكس المطران بطرس قسيس واللجنة المعنية في المطرانية، تطرقت كوستيرس إلى معاناة السوريين جراء العقوبات، لافتة إلى تضرر جميع الفئات الاجتماعية من تبعات تلك العقوبات ولا سيما الأطفال والمسنين.

وبينت كوستيرس في تصريح لمراسل سانا أن المنظمة السويسرية تبحث شتى الإمكانات لمساعدة الشعب السوري، والأطفال الأيتام وكبار السن وتشجيع الفلاحين على تنشيط القطاع الزراعي وإتاحة السبل الممكنة لدعمهم.

وأضافت كوستيرس: “إننا نناشد الغرب لرفع العقوبات المفروضة على سورية، لأن الشعب السوري يعاني من صعوبة بالغة، وقبل كل شيء نطلب من الحكومة السويسرية أن تكون الوسيط لرفع العقوبات التي فرضها الغرب على الشعب السوري”.

بدوره لفت المطران قسيس إلى دور الكنيسة في نقل الصورة الحقيقية لما يجري في سورية ورفع راية الإنسانية عالياً لمساعدة الشعب السوري في كل المصائب التي ألمت به عبر سنوات، والوقوف بجانبه للنهوض من جديد، وإزالة العقبات المتمثلة في العقوبات أحادية الجانب المفروضة من قبل الغرب.

أوهانيس شهريان

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