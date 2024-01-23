برنامج الأغذية العالمي: خطر حدوث مجاعة في قطاع غزة لا يزال قائماً

روما-سانا

أكد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم أن خطر حدوث مجاعة في قطاع غزة لا يزال قائماً، نظراً لوصول كميات قليلة جداً من المساعدات الغذائية إلى القطاع منذ بدء العدوان الإسرائيلي الوحشي.

ونقلت وكالة رويترز عن المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي في الشرق الأوسط عبير عطيفة قولها: إنه “من الصعب الوصول إلى الأماكن التي نحتاج إليها في غزة، وخاصة في شمالها وكميات قليلة جداً من المساعدات تجاوزت الشطر الجنوبي منها”، مؤكدة أن “خطر وجود المجاعة في غزة لا يزال قائماً إلى حد كبير”.

وأشارت عطيفة إلى “وجود قيود ممنهجة على الدخول إلى شمال غزة وليس فقط على برنامج الأغذية العالمي، لذلك لا يحصل السكان على المساعدات كثيراً”.

بدوره قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: إن” (إسرائيل) تمنعه بشكل منهجي من الوصول إلى شمال غزة لتوصيل المساعدات، ما أعاق بشكل كبير العملية الإنسانية هناك”.

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