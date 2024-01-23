صحة حمص: الانتهاء من توسيع قسمي الكلية الصناعية والعناية القلبية في مشفى الباسل التخصصي بكرم اللوز

حمص-سانا

أنهت مديرية صحة حمص أعمال توسيع قسمي الكلية الصناعية والعناية القلبية في مشفى الباسل التخصصي بكرم اللوز وزودته بأجهزة نوعية لضمان تقديم خدمات نوعية لشريحة أكبر من المرضى المراجعين للمشفى.

وأشار مدير المشفى الدكتور نزار رستم في تصريح لمراسلة سانا إلى أنه تم إجراء توسيع لقسمي الكلية الصناعية والعناية القلبية ورفده بسرير إضافي وجهازي غسيل كلية تلبية للضغط المتزايد من المرضى على القسم، مبيناً أن المشفى يستقبل أعداداً كبيرة من المراجعين يومياً ريفاً ومدينة، حيث قدم العام الماضي أكثر من 775 ألف خدمة صحية مجانية وأجرى قسم العمليات 9450 عملاً جراحياً.

وأضاف رستم: إنه تم رفد المشفى بعدة أجهزة نوعية حديثة خففت العبء المادي عن المواطنين وانعكست إيجاباً على نوعية الخدمة الصحية المقدمة، وأهمها جهاز تحليل هرمونات آلي لإجراء التحاليل الهرمونية وجهاز تخطيط قلب سداسي الأقنية لتخطيط القلب والعناية المشددة والخدمات الإسعافية.

بدوره أوضح الدكتور عبد الكريم المحمد رئيس قسم الداخلية والمدير الطبي في المشفى أن القسم مزود بمحطة أوكسجين مركزية ويقدم خدمات مهمة من الناحية القلبية كاحتشاء العضلة القلبية واضطرابات النظم وقصور القلب وخدمات الرئة، إضافة إلى قبول مرضى من الأقسام الأخرى إن استدعت حالتهم بإشراف كادر طبي مدرب من الاختصاصيين والمقيمين والممرضين والفنيين.

الممرضة سعاد إبراهيم رئيسة قسم الكلية الصناعية في المشفى بينت أنه يستفيد من خدمات القسم 20 إلى 25 مريضاً يومياً، وتم رفده بجهازي غسيل ليصبح عدد الأجهزة 9 ليستفيد من خدماته أكبر عدد من المرضى، لافتة إلى أن القسم يقدم خدمة إجراء تحاليل دورية للمرضى لكشف التهاب الكبد “ب وسي”.

ولفتت الممرضة مريم عبيد رئيسة قسم الإسعاف في المشفى إلى أنه تم تفعيل قسم الإسعاف الجراحي الجديد الذي يضم 5 أسرة ويقدم الخدمات الإسعافية على مدار اليوم، مضيفاً إنه تم افتتاح قسم إقامة مؤقتة يضم 3 أسرة ويقدم خدماته للمرضى كفتح الوريد ومراقبة حالتهم لعدة ساعات ريثما يتم قبولهم أو تخريجهم من المشفى، إضافة إلى رفد الصيدلية الإسعافية بكل اللوازم من أدوية وأدوات إسعافية.

رشا محرز

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc