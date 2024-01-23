بيسكوف: الجيش الروسي لا يستهدف المدنيين خلافاً لنظام كييف

موسكو-سانا

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن الجيش الروسي لا يستهدف المدنيين خلافاً لنظام كييف الذي يتعمد استهداف الأحياء المدنية السكنية.

ونقلت وكالة تاس عن بيسكوف قوله: إن الضربة الروسية لمواقع في كييف وخاركوف ليست رداً على القصف الأوكراني لسوق دونيتسك مؤخراً والجيش الروسي لا يضرب المرافق المدنية والمناطق السكنية، ولا يستهدف المدنيين خلافاً لنظام كييف وهذا ما يميزه بشكل أساسي.”

وكان رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين أعلن أول أمس مقتل 27 مدنياً، وإصابة 25 آخرين جراء قصف أوكراني على دونيتسك.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc