ميدفيديف: بعض الدول تحاول إعاقة بناء عالم عادل متعدد الأقطاب

موسكو-سانا

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف أن بعض الدول تطالب بالهيمنة الدولية، وتحاول في الوقت نفسه إعاقة بناء عالم عادل متعدد الأقطاب.

وقال ميدفيديف خلال اجتماع مائدة مستديرة مع ممثلي الأحزاب السياسية لبلدان مجموعة آسيان: إنه “بات واضحاً أن العالم متعدد الأقطاب بدأ يتشكل الآن والانتقال إليه لن يكون سريعاً للغاية، والجهود التي تبذلها أغلبية دول العالم لبنائه لا يتم النظر إليها دائماً بالطريقة الصحيحة من قبل دول أخرى، حيث تقابل بمقاومة من الذين يحاولون المطالبة بالهيمنة على العالم”.

وأكد ميدفيديف “رغم ذلك يسعى عدد متزايد من البلدان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وجنوب آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط إلى الدفاع عن استقلالها في جميع المجالات، بما في ذلك التعاون السياسي وانتهاج مسار عملي ومستقل”.

وحول مشاركة ودور الأحزاب السياسية لدول الآسيان في تشكيل عالم متعدد الأقطاب قال ميدفيديف: “مهمة أحزابنا السياسية هي المساهمة في عملية تشكيل عالم متعدد الأقطاب، حيث تلعب دوراً رائداً في تطوير المسار بين الدول وتسهم في تحسين العلاقات الدولية ونهج السياسة الخارجية”.

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