كوبر يعلن تشكيلة منتخب سورية لكرة القدم لمواجهة منتخب الهند في بطولة كأس آسيا

الدوحة-سانا

أعلن المدير الفني لمنتخب سورية لكرة القدم هيكتور كوبر التشكيلة التي سيخوض بها منتخبنا مباراته مع نظيره الهندي في وقت لاحق اليوم بالجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات ببطولة كأس آسيا المقامة في قطر.

وضمت التشكيلة: أحمد مدنية وثائر كروما وأيهم أوسو ومؤيد العجان وعبد الرحمن ويس وخليل إلياس وايزاكيل العم ومحمود الأسود وعمار رمضان وإبراهيم هيسيار وبابلو صباغ.

وتعادل منتخبنا مع نظيره الأوزبكي في الجولة الأولى للبطولة دون أهداف، بينما خسر أمام نظيره الأسترالي بهدف دون رد.

ويدخل منتخبنا هذه الجولة وفي رصيده نقطة واحدة بالمركز الثالث خلف منتخب أوزبكستان الثاني بأربع نقاط، بينما يتصدر منتخب أستراليا الترتيب بأربع نقاط علما أنه يتأهل إلى الدور الثاني من البطولة صاحبا المركزين الأول والثاني من المجموعات الست في ختام الدور الأول، إضافة إلى أفضل أربع منتخبات حلت في المركز الثالث.

محمد الرحيل

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