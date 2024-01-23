25490 شهيداً و63354 جريحاً ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

ارتفع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 25490 شهيداً و63354 جريحاً.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان اليوم: إن الاحتلال ارتكب خلال الساعات الـ 24 الماضية 22 مجزرة في القطاع راح ضحيتها 195 شهيداً و354 جريحاً ليرتفع عدد ضحايا العدوان المتواصل لليوم 109 إلى 25490 شهيداً و63354 جريحاً، فيما ما يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأوضحت الوزارة أن الاحتلال يواصل قصف محيط مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل في خان يونس جنوب القطاع، وأن المباني تتعرض للشظايا ما يعرض حياة المرضى والطواقم الطبية والنازحين للخطر، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لحمايتهما وتسهيل حركة سيارات الإسعاف منهما وإليهما.

كما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بوقوع إصابات بين النازحين جراء قصف الاحتلال مركزه في خان يونس، مشيراً إلى أن مئات النازحين يحاولون الهرب من المركز ومن مستشفى الأمل جراء تواصل القصف وإصدار الاحتلال أوامر بإخلاء حي الأمل.

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