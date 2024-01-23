جمعية سنابل الأمل في الحسكة توزع معينات حركية لـ 70 شخصاً من ذوي الإعاقة

الحسكة-سانا

بلغ عدد المستفيدين من المعينات الحركية التي وزعتها جمعية سنابل الأمل الخيرية في الحسكة اليوم 70 شخصاً من ذوي الإعاقة أغلبهم ممن يتلقون العلاج الفيزيائي المجاني بالجمعية وفق رئيس مجلس إدارتها خضر خليل.

وأوضح خليل في تصريح لمراسل سانا أن التوزيع تم بإشراف مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة، وذلك بهدف مساعدة هؤلاء الأشخاص ومتابعة علاجهم والتخفيف من معاناة تأمين هذه المعينات لارتفاع تكاليفها.

وبين خليل أن المبادرة تأتي في إطار اهتمام الجمعية بذوي الإعاقة وتقديم العون لهم ومساعدتهم للشفاء من خلال العلاج الفيزيائي المجاني عبر مركز الجمعية، وتقديم المستلزمات وبعض الاحتياجات الضرورية التي تساعدهم على متابعة العلاج، مشيراً إلى أن المبادرة شملت توزيع معينات حركية “وكراسي إعاقة وحمالات كتف وجبائر ركب وجبائر ليلية ونهارية وأحزمة”.

وأعربت والدة الطفل عبد الرحمن ملا 15 عاماً أحد المستفيدين من المبادرة عن شكرها للجمعية وعلى ما يقدمونه من مساعدات للتخفيف من معاناة المرضى والمعاقين من ناحية تأمين جلسات علاج فيزيائي مجانية، وتوفير بعض المستلزمات والاحتياجات الضرورية لهم.

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