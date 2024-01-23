وزيرا خارجية روسيا وإيران يبحثان تطورات الوضع في قطاع غزة

نيويورك-سانا

بحث وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والإيراني حسين أمير عبد اللهيان الوضع في قطاع غزة في إطار العدوان الإسرائيلي المتواصل عليه، وطالبا بضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكانه.

ونقلت وكالة تاس عن وزارة الخارجية الروسية قولها في بيان: إن الجانبين تبادلا خلال اجتماع على هامش جلسة لمجلس الأمن الدولي بنيويورك الآراء حول الأجندة المتعلقة بالشرق الأوسط، ودعيا إلى وقف فوري لإطلاق النار على قطاع غزة وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى سكانه.

وتابعت الوزارة: إن الوزيرين أعربا كذلك عن القلق المشترك بشأن الوضع المتوتر في منطقة البحر الأحمر، والذي تدهور بشكل حاد نتيجة الاستخدام الطائش والمتهور للقوة من قبل الولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى ضد اليمن.

كما تطرق الجانبان إلى مجموعة واسعة من القضايا على الأجندة الثنائية مع التأكيد على ضرورة تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها على المستويات العليا بين البلدين، ومن ضمنها القمة التي جرت في السابع من كانون الأول الماضي بين رئيسي البلدين، وأعربا عن الاستعداد المتبادل للمزيد من تعميق التعاون العملي ذي المنفعة المشتركة في جميع الحقول المهمة وذات الأولوية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc