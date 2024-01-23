روسيا تواصل العمل على تطوير مقاتلة الجيل السادس

موسكو-سانا

أعلن نائب رئيس لجنة الدفاع والأمن بمجلس الاتحاد الروسي فيكتور بونداريف أن الخبراء في البلاد ماضون في العمل على تطوير مقاتلة اعتراضية سريعة من الجيل السادس.

ونقل موقع “RT” عن بونداريف قوله في تصريح: إن “طائرة “ميغ 41″ التي تعمل روسيا على تطويرها ستكون أول طائرة مقاتلة من الجيل السادس، وهذه الطائرة يتم تطويرها كجزء من مشروع تطوير المقاتلات الاعتراضية بعيدة المدى”.

وأشار بونداريف إلى أن “ميغ 41” ستحل محل طائرات “ميغ 31″الاعتراضية التي دخلت الخدمة لصالح الجيش منذ عام 1981.

وذكرت بعض وسائل الإعلام الروسية سابقاً أن المقاتلة الجديدة ستكون قادرة على العمل في الفضاء أيضاً، وستكون واحدة من أسرع الطائرات الحربية.

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