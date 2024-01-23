أمير عبد اللهيان يدعو المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على سورية

طهران-سانا

دعا وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال لقائه مبعوث الأمين العام للامم المتحدة الخاص إلى سورية غير بيدرسون المجتمع الدولي إلى بذل جهود جدية لوقف اعتداءات الكيان الإسرائيلي على سورية وانتهاك وحدة أراضي هذا البلد.

وحسب وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا” جرى خلال اللقاء التباحث حول الأوضاع في المنطقة، حيث شدد عبد اللهيان على ضرورة العزم الجاد للمجتمع الدولي وتعاون دول المنطقة والمؤسسات الدولية من أجل مكافحة الإرهاب بشكل حاسم وفعال.

من جانبه، أعرب بيدرسون عن تقديره للدور البناء الذي تلعبه إيران في مكافحة الإرهاب والمساعدة في الحل السياسي للأزمة في سورية، بما في ذلك دورها البناء في عملية أستانا.

وكان عبد اللهيان وصل إلى نيويورك للمشاركة في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لاستعراض آخر التطورات في المنطقة والعدوان الإسرائيلي المستمر على غزة على مستوى وزارات خارجية الدول الأعضاء في هذا المجلس.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc