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المقاومة العراقية تستهدف بالطيران المسير ميناء أسدود في فلسطين المحتلة

2024-01-23

بغداد-سانا

أعلنت المقاومة العراقية اليوم استهداف ميناء أسدود في فلسطين المحتلة بالطيران المسير.

وقالت المقاومة في بيان لها: “استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في غزة، ورداً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مقاتلونا ميناء أسدود في أراضينا المحتلة بالطيران المسير”.

وكانت المقاومة العراقية استهدفت الليلة الماضية بالصواريخ قوات الاحتلال الأمريكي الموجودة في حقل كونيكو بريف دير الزور.

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