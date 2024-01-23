المقاومة العراقية تجدد استهداف قوات الاحتلال الأمريكي في حقل كونيكو

بغداد-سانا

جددت المقاومة العراقية اليوم استهدافها بالصواريخ قوات الاحتلال الأمريكي الموجودة في حقل كونيكو بريف دير الزور.

وقالت المقاومة في بيان اليوم: استمراراً بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، ورداً على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزة استهدف أبطال المقاومة القوات الأمريكية في قاعدة كونيكو في سورية بالصواريخ للمرة الثالثة اليوم، موكدة استمرارها في استهداف معاقل قوات الاحتلال الأمريكي.

وكانت المقاومة العراقية استهدفت في وقت سابق اليوم برشقتين صاروخيتين قاعدة كونيكو بريف دير الزور.

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