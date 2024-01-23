لافروف: واشنطن تعرقل أي محاولة للتحقيق في تفجير “السيل الشمالي”

نيويورك-سانا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الولايات المتحدة تعرقل أي محاولة للتحقيق في تفجير أنابيب غاز “السيل الشمالي” الروسية في بحر البلطيق.

ونقلت روسيا اليوم عن لافروف قوله خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي اليوم إن الولايات المتحدة تعرقل بشكل مطلق أي محاولات لإجراء تحقيق دولي نزيه، والزعماء الأوروبيين الحاليين، وقبل كل شيء في ألمانيا، يصمتون وقد تصالحوا مع هذه الإهانة العلنية.

وأضاف لافروف إن الولايات المتحدة تقوم بتقويض أمن الطاقة في أوروبا ما تسبب بالتوجه الخطير نحو الأزمات في الاقتصاد الأوروبي ومجاله الاجتماعي مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي يستمر في الخضوع لأوامر واشنطن بشأن توريدات الأسلحة لأوكرانيا.

يذكر أن أنابيب غاز السيل الشمالي لتوريد الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق تعرضت لعمل تخريبي في أيلول 2022 حيث دعت روسيا لإجراء تحقيق دولي مستقل في الحادث لكن الدول الغربية لم توافق على مقترحات موسكو بهذا الشأن.

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