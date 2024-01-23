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زلزال بقوة 7.1 درجات يضرب شمال غرب الصين

2024-01-23

بكين-سانا

ضرب زلزال بلغت شدته 7.1 درجات على مقياس ريختر اليوم منطقة شينجيانغ الصينية شمال غرب البلاد.

ونقلت وكالة شينخوا عن مركز شبكات الزلازل الصيني قوله إن زلزالاً ضرب محافظة ووشي بمنطقة شينجيانغ وقع على عمق 22 كيلومتراً وتم تحديد مركزه

عند خط العرض 41.26 درجة شمالاً وخط الطول 78.63 درجة شرقاً ويتم التأكد من عدم وقوع إصابات أو أضرار.

وكان أكثر من 110 أشخاص لقوا مصرعهم جراء زلزال بقوة 6.2 درجات ضرب مقاطعة غانسو خلال شهر كانون الأول الماضي.

 

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