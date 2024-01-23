الفنانة لين البطل تطل على الجمهور السوري بلوحات بقالب الفن البدائي

دمشق-سانا

أطلت الفنانة التشكيلية السورية المغتربة لين البطل مساء اليوم بلوحاتها على الجمهور السوري من خلال معرضها الفردي لتحكي قصصاً من الحياة برؤيتها الفنية الخاصة.

المعرض الذي استضافه غاليري زوايا ضم 20 لوحة بأحجام تراوحت بين الصغير والمتوسط والكبير وبتقنية الإكريليك وبأسلوب رمزي تعبيري معاصر ينتمي لأساليب الفن البدائي في حضارات الأنكا والمايا والقبائل الإفريقية، واستفادت الفنانة من المخزون البصري لديها المنتمي للزخرفة الشرقية والعربية لصياغة أعمال بألوان صريحة وأشكال بشرية فطرية تحكي قصصاً إنسانية متنوعة وتعبر عن المكان كما تراه.

وعن المعرض قالت الفنانة لين في تصريح لمراسل سانا: أعتمد في صياغة أعمالي على مفردات تنتمي للحضارات القديمة سواء في منطقتنا أو العالم مع إدخال الزخرفة التي أحبها منذ صغري وأعتبرها مصدر إغناء بصري مهماً للعمل الفني مبينة أن الأنثى والإنسان المعاصر عموماً هما أبطال لوحاتها مع إدخال الرموز الحيوانية وبأسلوب فطري مبسط وألوان مباشرة.

وعبّرت الفنانة لين عن سعادتها لعرض أعمالها الجديدة في دمشق التي تعتبرها ملهمة لها وترسم عمارتها القديمة في لوحاتها برؤية فنية خاصة بها مشيرة إلى أن الجرأة والتجريب في الفن مطلوبان لتقديم لوحة فنية معاصرة على صعيد الأسلوب والتقنية والمواضيع وهذا ما تحاول تقديمه في أعمالها.

يذكر أن لين البطل من مواليد 1975 في فرنسا حائزة إجازة من كلية الفنون الجميلة قسم الاتصالات البصرية عام 1997 عملت مدرسة مساعدة للفنون التطبيقية في المدرسة الفرنسية بدمشق ومصممة مطبوعات وإعلانات المركز الثقافي الفرنسي بدمشق، أقامت مجموعة من المعارض الفردية وشاركت بالعديد من المعارض الجماعية وتمتلك ماركة أعمال يدوية تحت اسم لف لوف وزخروف.

محمد سمير طحان

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