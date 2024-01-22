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مصدر مطلع.. أكثر من 300 مرتزق فرنسي شاركوا في القتال بصفوف نظام كييف

2024-01-22

موسكو-سانا

كشف مصدر مطلع لوكالة سبوتنيك أن أكثر من 300 مرتزق فرنسي قاتلوا في صفوف نظام كييف منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس.

وأوضح المصدر أن بعض هؤلاء المرتزقة خدموا في فوج المظليين الثاني التابع للواء الحادي عشر المحمول جواً التابع للقوات البرية الفرنسية، مشيراً إلى أن حوالي 130 مرتزقاً قتلوا خلال المعارك، بينما غادر 170 منهم الأراضي الأوكرانية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت تنفيذ ضربة بأسلحة عالية الدقة في الـ 16 من كانون الثاني الجاري على نقطة الانتشار المؤقتة للمقاتلين الأجانب في خاركوف، وأغلبهم من المرتزقة الفرنسيين، ما أدى إلى تدمير المبنى الذي كانوا يتمركزون فيه والقضاء على نحو60 مسلحاً.

وكان آلاف المرتزقة من أكثر من 60 دولة وصلوا إلى أوكرانيا، أغلبهم من بولندا والولايات المتحدة وكندا ورومانيا وبريطانيا، وتم القضاء على عدد كبير منهم، بينما عاد آخرون إلى بلادهم.

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