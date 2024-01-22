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المقاومة العراقية تستهدف القوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار

2024-01-22

بغداد-سانا

استهدفت المقاومة العراقية بالطائرات المسيرة القوات الأمريكية الموجودة في قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار غرب العراق.

وقالت المقاومة في بيان اليوم: “استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال ونصرةً لأهلنا في قطاع غزة ورداً على المجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني الغاصب بحق الفلسطينيين، هاجم أبطال المقاومة القوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد غرب العراق بالطيران المسير”، مؤكدة استمرارها في دك معاقل القوات الأمريكية.

وكانت المقاومة العراقية استهدفت أمس بالصواريخ القوات الأمريكية الموجودة في قاعدة عين الأسد.

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