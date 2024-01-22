فوز الشرطة على شهبا في دوري الدرجة الأولى بكرة القدم

دمشق-سانا

فاز فريق الشرطة على شهبا بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرض ملعب الجلاء الصناعي بدمشق، ضمن منافسات مرحلة الإياب لدوري الدرجة الأولى بكرة القدم لحساب المجموعة الجنوبية الثانية.

وسجل لفريق الشرطة يوسف عرفة بالدقيقة 17 من الشوط الأول للمباراة.

وبهذه النتيجة رفع فريق الشرطة رصيده إلى 17 نقطة بالمركز الثاني خلف الشعلة المتصدر، فيما توقف رصيد شهبا عند 8 نقاط بالمركز الخامس.

وتتنافس في دوري الدرجة الأولى بكرة القدم لحساب المجموعة الجنوبية الثانية فرق شهبا والشرطة والشعلة والتل والحرجلة ودوما.

عمر الطويل

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