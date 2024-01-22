الجيش الروسي يسقط 76 مسيرة أوكرانية خلال اليوم الماضي

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد الجيش الأوكراني خسائر بأكثر من 1005 عسكريين بين قتيل وجريح، وإسقاط 76 مسيرة خلال 24 ساعة.

وقالت الوزارة في بيانها اليومي عن سير العملية العسكرية: إن القوات الروسية صدت 18 هجوماً أوكرانياً على محاور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف وكراسني ليمانسك ودونيتسك، وألحقت خسائر بشرية بلغت 680 فرداً بين قتيل ومصاب ومعدات بينها دبابات ومدافع غربية.

ولفت البيان إلى أن القوات الروسية كبدت القوات الأوكرانية خسائر بلغت 325 فرداً على محاور جنوب دونيتسك وزابورجيه وخيرسون.

وأوضح البيان أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة أوكرانية من طراز سو 25 قرب قرية إيفانوفكا بمقاطعة خاركوف، و76 مسيرة أوكرانية في لوغانسك ودونيتسك وزابوروجيه وخيرسون وخاركوف، كما أسقطت 6 صواريخ من طراز ستورم شادو البريطانية، و5 صواريخ هيمارس أمريكية.

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