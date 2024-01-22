إجراءات ترخيص التطبيقات الإلكترونية في ورشة عمل بدمشق

دمشق-سانا

ناقشت ورشة العمل التي أقامها منتدى شركات المعلوماتية السورية في الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية “شمس” بالتعاون مع وزارة الاتصالات والتقانة الإجراءات الإدارية لترخيص التطبيقات الإلكترونية والمعوقات التي واجهت مقدمي طلبات الترخيص.

الورشة التي استضافتها مكتبة الأسد الوطنية تحت عنوان “التطبيقات الإلكترونية العاملة على الشبكة السورية”، ونظمت بمشاركة الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة والهيئة الناظمة للاتصالات والبريد تستهدف شركات البرمجة في سورية وأصحاب التطبيقات المرخصة والمتقدمة بطلب ترخيص قيد الدراسة وشركات أمن المعلومات المعتمدة من قبل الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات.

وتحدث وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب في كلمة عن أهمية صناعة البرمجيات في عملية التنمية وفي تحسين الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى قيام الوزارة بتقييم الوضع الراهن لهذه الصناعة بهدف تشجيعها والارتقاء بها مع الحفاظ على متطلبات أمن المعلومات وضمان حقوق المواطن السوري المستفيد، وتنظيم المنافسة بين أصحاب التطبيقات.

رئيس الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية المهندس محمد حسان النجار أوضح أن الورشة جاءت تلبية لرغبة الكثير من شركات البرمجة ومطوري التطبيقات المحلية لتوضيح إجراءات التقدم للحصول على ترخيص تطبيق إلكتروني يعمل على الشبكة السورية، ودور الهيئات المسؤولة عن منح التراخيص والاطلاع على التجارب الناجحة.

رئيس منتدى شركات المعلوماتية السورية “شمس” المهندس كمال المنجد دعا إلى بناء تعاون مثمر بين الجهات ذات العلاقة والالتزام بمبادئ تساعد صناعة البرمجيات على النمو للوصول إلى الأفضل في مجال تكنولوجيا المعلومات.

بدورها مديرة التراخيص في الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد المهندسة نور عراط عرضت لشروط منح ترخيص تطبيق إلكتروني والمتمثلة بحماية المستخدم وضمان جودة الخدمة، والحفاظ على أمن الشبكة وتنظيم السوق والربط مع منظومات الدفع الإلكتروني.

وأعرب المدير العام للهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات الدكتور وسيم الجنيدي عن استعداد الهيئة لتقديم أنواع الدعم لأصحاب التطبيقات الإلكترونية بأي وقت، مع وجود فريق فني متخصص باختبار التطبيقات الإلكترونية يعمل على مدار الساعة، وتنفيذ زيارات ميدانية للشركات البرمجية في جميع المحافظات للتأكد من تطبيقها لسياسة أمن المعلومات، مشيراً إلى أنه من المعايير الأساسية لتحقيق التطبيقات الإلكترونية لمستويات أمن معلومات استضافتها داخل سورية.

مدير مركز أمن المعلومات في الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات المهندس سلمان سليمان تحدث عن شروط وضوابط منح تراخيص، ومنها أن يتضمن التطبيق الإلكتروني سياسة خصوصية، وأن تكون جميع تجهيزاته ومنظومته مستضافة ضمن الأراضي السورية.

وتخلل الورشة طرح مقترحات وتساؤلات حول واقع التطبيقات الإلكترونية وإجراءات ترخيصها وشروط المنح وأسباب إلغاء الترخيص وغيرها.

وبين المدير العام للهيئة الناظمة للاتصالات والبريد المهندس منهل جنيدي أن هذه الورشة استكمال لورشات وندوات سابقة ضمن حرص الهيئة على تقديم كل الدعم اللازم للارتقاء بصناعة البرمجيات والتطبيقات الإلكترونية، ودعم إستراتيجية التحول الرقمي.

نور يوسف

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