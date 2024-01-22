الخارجية الفلسطينية تطالب الاتحاد الأوروبي والإدارة الأميركية بالاعتراف بدولة فلسطين

القدس المحتلة-سانا

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية دول الاتحاد الأوروبي والإدارة الأميركية بالمبادرة للاعتراف بدولة فلسطين ودعم الجهود الفلسطينية لقبول عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة بما يضمن إنهاء الاحتلال وتحقيق أمن واستقرار المنطقة.

وأدانت الوزارة في بيان اليوم نقلته وكالة وفا تصريحات رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو برفضه إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعنصريته في مواصلة السيطرة على الشعب الفلسطيني واحتلال أرضه.

وأكدت الوزارة أنه آن الأوان للمجتمع الدولي أن يفرض عقوبات على مسؤولي الاحتلال الذين يتحملون المسؤولية الكاملة والمباشرة عن الكارثة الإنسانية التي حلت بالشعب الفلسطيني على مدى 76 عاماً.

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