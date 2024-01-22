المالكي: عدوان الاحتلال الوحشي على قطاع غزة فاقم الأوضاع الإنسانية إلى درجة تفوق التوقعات

كمبالا-سانا

طالب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بتحرك دولي فاعل وفوري لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والمعاناة المأساوية للشعب الفلسطيني.

ولفت المالكي في كلمة أمام قمة الجنوب الثالثة في العاصمة الأوغندية كمبالا بحسب وكالة وفا إلى أنه ومنذ أكثر من 100 يوم يشهد العالم عدواناً غير مسبوق في العصر الحديث حيث تستمر وحشية الاحتلال الإسرائيلي واستخفافه بحياة الفلسطيني مشيراً إلى أن حصيلة الضحايا من قتل وتشويه بلغت ما يقارب 100 ألف فلسطيني في قطاع غزة بما في ذلك الأطفال والنساء وموظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الطبي والصحفيين بالإضافة إلى التهجير القسري لمليوني فلسطيني ما يشكل 85 بالمئة من سكان القطاع إضافة لتضرر نحو 70 بالمئة من المباني.

وأكد المالكي أن عدوان الاحتلال الوحشي فاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع إلى درجة تفوق التوقعات قائلاً: إنه لا توجد قوانين ولا أخلاق ولا مبادئ في هذا العالم يمكن أن تبرر هذا الواقع البغيض واللاإنساني مؤكداً على أهمية مطالبة جميع الدول بالضغط على كيان الاحتلال لوقف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية التي يواصل ارتكابها بحق سكان غزة.

وشدد وزير الخارجية الفلسطيني على أنه حان الوقت للمجتمع الدولي أن يتحد بشكل فوري على جميع المستويات لوضع حد لإفلات “إسرائيل” من العقاب ولحماية الشعب الفلسطيني لمساعدته على نيل حقوقه غير القابلة للتصرف وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

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