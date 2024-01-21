نائبة ايرلندية في البرلمان الأوروبي: الاتحاد الأوروبي ليس لديه سلطة أخلاقية

بروكسل-سانا

دعت النائبة الايرلندية في البرلمان الأوروبي كلير ديلي إلى وقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلي بحق أهالي قطاع غزة.

وذكرت ديلي في كلمة لها خلال جلسة للبرلمان الأوروبي اليوم أن مساعي الاتحاد الأوروبي لاتخاذ قرار بشأن اليمن بدلاً من كيان الاحتلال الاسرائيلي دليل على أن الاتحاد ليس لديه سلطة أخلاقية.

وقالت ديلي: “بينما تحاكم (إسرائيل) بتهمة الإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية فإن المتعاونين معها ودول الاتحاد الأوروبي وما يسمى بشركائنا ذوي التفكير المماثل مثل الولايات المتحدة وبريطانيا يرتكبون جريمة إبادة جماعية غير قانونية وغير مبررة في انتهاك صريح لاتفاق الأمم المتحدة”.

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