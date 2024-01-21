إجلاء آلاف الأشخاص جراء ثوران براكين عدة في إندونيسيا

جاكرتا-سانا

أعلنت السلطات الإندونيسية اليوم إجلاء آلاف الأشخاص جراء ثوران بركان ميرابي في جزيرة جاوة والذي يعتبر أحد أنشط البراكين في العالم، وذلك تزامناً مع ثوران براكين أخرى في البلاد.

ونقلت وكالة اسوشيتد برس عن اغوس بودي سانتوسو رئيس مركز أبحاث تكنولوجيا الكوارث الجيولوجية في إندونيسيا قوله: إن “بركان ميرابي الواقع في منطقة يوجياكارتا بدأ بإطلاق الحمم البركانية والسحب الساخنة التي وصلت لمسافة كيلومترين أسفل منحدراته”.

وأضاف: إن “عموداً من الدخان وصل لارتفاع مئة متر وغطى الرماد عدة قرى ما استدعى إجلاء آلاف الأشخاص دون تسجيل سقوط ضحايا”.

بدوره ذكر المركز الإندونيسي للبراكين والتخفيف من آثار الكوارث الجيولوجية في بيان على منصة إكس أن “البلاد شهدت ثوران العديد من البراكين النشطة خلال الأيام الماضية”، موضحاً أن “جبل ليوتوبي لاكي في مقاطعة نوسا تينغارا الشرقية قذف سحبا ساخنة وصل ارتفاعها إلى 700 متر، ما أدى إلى فرار أكثر من 6500 شخص إلى الملاجئ”.

وحسب المركز ” ثار أيضاً بركان جبل سيميرو في مقاطعة جاوة الشرقية وجبل ايبو في جزيرة هالماهيرا بمقاطعة مالوكو الشمالية، حيث أطلق عموداً من الرماد الساخن وصل ارتفاعه إلى 1300 متر”.

وأسفر ثوران بركان جبل ميرابي المفاجئ الشهر الماضي عن مصرع 23 شخصاً على الأقل، فيما تم انقاذ نحو 50 آخرين.

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