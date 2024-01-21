غوتيريش: رفض إقامة دولة فلسطينية أمر غير مقبول

نيويورك-سانا

جدد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش موقفه من رفض قبول إقامة دولة فلسطينية مستقلة، مشدداً على أن أي إنكار لهذا الحق يعتبر أمراً غير مقبول.

وقال غوتيريش في حسابه عبر منصة إكس: إن “رفض قبول إقامة دولة فلسطينية وإنكار حق الشعب الفلسطيني المشروع بذلك هو أمر غير مقبول ويجب على الجميع الاعتراف به”.

وأضاف غوتيريش: إن “الناس في غزة يموتون ليس فقط بسبب القنابل والرصاص ولكن بسبب نقص الغذاء والمياه النظيفة، كما أن المستشفيات دون كهرباء أو أدوية ويجب أن يتوقف هذا الأمر”، مشيراً إلى أنه لن يتراجع عن دعوته لوقف فوري لإطلاق النار.

وكان غوتيريش أكد في وقت سابق أن الهجمات التي نفذتها (إسرائيل)على قطاع غزة أطلقت العنان لدمار شامل ومستويات من قتل المدنيين بمعدل غير مسبوق، ولا سيما أن أغلبية الضحايا من النساء والأطفال.

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