عشرات الشهداء والجرحى جراء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين اليوم جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ 107 على قطاع غزة المنكوب.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن طيران الاحتلال شن خلال الساعات الماضية غارات على حيي النمساوي والمنارة ومنطقة عبسان غرب وشمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين.

كما قصف طيران الاحتلال سوق اليرموك ومنازل في حي الرمال بمدينة غزة، ما أدى لاستشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين، بينما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون جراء قصف طيران الاحتلال منطقة الحكر في دير البلح وسط قطاع غزة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 25105 شهداء و62681 جريحاً.

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