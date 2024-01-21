بطولات المقاومة الفلسطينية بلقاء شعري في الحسكة

الحسكة-سانا

تركزت محاور اللقاء الشعري الذي أقامه فرع اتحاد الكتاب العرب وجمعية صفصاف الخابور الثقافية حول مقاومة أبناء الشعب الفلسطيني وهم يناضلون بكل ما يملكونه دفاعا عن تراب وطنهم ضد العدو الصهيوني الهمجي المدعوم من الغرب الاستعماري.

وتطرق الشعراء علوش عساف وفاطمة عطا الله وظاهر العبيد وعبد الرحمن حمادة في قصائدهم إلى القضايا الوطنية وصمود الشعب السوري وهو يقارع إرهاب العالم، كما حيوا المقاومة الفلسطينية الباسلة وأشادوا ببطولاتها وتكبيدها العدو خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وهم يجددون تاريخ الأمة التي لم ترتض الهوان، وخضبت تراب أرضها الطاهر بالدماء الزكية لتبقى منيعة على الغزاة على مر العصور.

وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية صفصاف الخابور أحمد الحسين في تصريح لمراسل سانا أن باكورة الأنشطة الثقافية التشاركية للعام الجديد بدأت اليوم بلقاء شعري مجد من خلاله شعراء الحسكة بطولات أبناء شعبنا الفلسطيني وحيوا صمودهم ومقارعتهم أعتى مجرمي الحرب، وكلهم ثقة بأن عشقهم لتراب وطنهم والثقة بالنصر أقوى من أي سلاح، مشيرا إلى أن الجمعية وبالتعاون مع فرع اتحاد الكتاب العرب سينفذان خلال الأسبوع الحالي محاضرتين عن الفن التشكيلي والإبداع الفني.

نزار حسن

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