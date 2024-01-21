ندية عالية ومنافسات قوية ببطولة الجمهورية للمصارعة لفئة الناشئين

حلب-سانا

بعد منافسات قوية وضمن أجواء ندية عالية وحماسية، اختتمت بطولة الجمهورية للمصارعة لفئة الناشئين التي أقامها اتحاد اللعبة في حلب بمشاركة 65 لاعباً بالمصارعة الحرة، و60 لاعباً بالرومانية.

وفاز ببطولة الأوزان بالمصارعة الرومانية يحيى عبد المولى بوزن 45 كغ، وبراء النكدلي بوزن 48 كغ، وزين حوى بوزن 51 كغ، ومحمد رحال بوزن 55 كغ، وحسين رشيد بوزن 60 كغ، وأحمد عاروب بوزن 71 كغ، وجمال جبلي بوزن 80 كغ، وعمر كزارة بوزن 92 كغ، وأحمد السعيد بوزن 95 كغ، وعبد الحميد الصباغ بوزن 110 كغ.

وحل منتخب حلب بصدارة الترتيب العام بالمصارعة الرومانية برصيد 137 نقطة، تلاه حمص بـ135 نقطة، ثم إدلب بـ118 نقطة.

وفي مسابقة المصارعة الحرة، فاز ببطولة الأوزان أحمد شويري بوزن 45 كغ ومازن الكسم بوزن 48 كغ، وحيدر شيحة بوزن 51 كغ، وعلي عباس بوزن 55 كغ، ومقداد فارس بوزن 60 كغ، وقسورة أحمد بوزن 65 كغ، وفؤاد فارس بوزن 71 كغ، ومحمد طرمزاوي بوزن 80 كغ، وعامر سلهب بوزن 92 كغ، وحمزة بقاعي بوزن 110 كغ.

وحل منتخب الشرطة أولاً بالترتيب العام للمصارعة الحرة برصيد 160 نقطة تاركاً الوصافة لمنتخب دمشق بـ132 نقطة، ثم منتخب درعا بـ115 نقطة.

وفي تصريح لـ سانا أشار رئيس اتحاد المصارعة محمد القزاز إلى التنظيم الجيد الذي شهدته البطولة في حلب والمستوى الفني المهاري المتميز الذي قدمه اللاعبون، والذي يدل على التحضير الجيد الذي سبق البطولة، موضحاً أن البطولة أقيمت بحضور عدد من الخبرات الرياضية بألعاب القوة، وكانت فرصة للوقوف على مستوى اللعبة لهذه الفئة.

ومن المقرر أن تقام بطولة الجمهورية للمصارعة لفئة الأشبال يوم الخميس القادم في حلب.

محمد الرحيل

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