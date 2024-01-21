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وزارة النقل تنهي أعمال الربط الإلكتروني مع الجهات المعنية بعمل مديريات النقل

2024-01-21

دمشق-سانا

أنهت مديرية المعلوماتية وأنظمة النقل الحديثة في وزارة النقل أعمال الربط الإلكتروني مع كل من الوزارات والجهات المعنية بعمل مديريات النقل، وفق مديرة المعلوماتية في الوزارة المهندسة ريا عرفات.

وأوضحت عرفات في تصريح لمراسل سانا أن الوزارة أنجزت أعمال الربط الشبكي والأتمتة والأرشفة الإلكترونية لمعاملات المركبات بمختلف المحافظات، حيث أصبح بالإمكان إنجاز أي معاملة لأي مركبة في أي مديرية أو دائرة نقل من أي محافظة أو ريف دون العودة للمصدر، الأمر الذي وفّر تنقلات وأعباء سفر وتكاليف مالية على المراجعين.

وبينت عرفات أنه تم إنجاز أعمال الربط مع السجل المدني بحيث يتم إدخال بيانات المواطنين من خلال السجل المدني فقط وإنجاز الربط الشبكي بين وزارة النقل ووزارة الداخلية لتبادل المعطيات فيما يخص بيانات المركبات وعائديتها من جانب وزارة النقل ومخالفات المرور من جانب وزارة الداخلية، كما تم الربط مع وزارة الاتصالات عبر منظومة الحجوزات الوطنية.

ولفتت عرفات إلى أنه تم خلال العام 2023 إنجاز نحو 2.5 مليون معاملة إلكترونية بعوائد وصلت إلى ما يقارب 480 مليار ليرة سورية دفع إلكتروني منذ بداية انطلاقه مع أرشفة ما يقارب 100 مليون وثيقة، إضافة للتوسع في إطلاق خدمات (تجديد ترخيص مركبة وكشف اطلاع) إلكترونياً من أي منفذ إنترنت أو موبايل دون الحاجة لتواجد طالب الخدمة في مديرية النقل.

مهران معلا

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