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دورة تدريبية للموجهين الاختصاصيين حول الاختبارات المؤتمتة

2024-01-21

حمص-سانا

تركزت الدورة التدريبية التي تقيمها مديرية تربية حمص لـ 71 موجهاً وموجهة اختصاصية حول تعريفهم بطرق وأساليب بناء الاختبارات المؤتمتة.

وفي تصريح لـ سانا ذكر مدير التربية فراس عياش أن الدورة التي تقام في مركز الشهيد باسل الأسد للتدريب التربوي على الحاسوب تهدف إلى تنمية مهارات الموجهين في بناء الاختبارات المؤتمتة الجديدة، والخطوات المطلوبة للوصول إلى اختبارات ذات محتوى تعليمي شامل يراعي الفروق الفردية عند الطلاب، مؤكداً أهمية تمثل جميع الأفكار والمعلومات وتطبيقها.

بدوره، لفت المدير المساعد للتعليم الثانوي مروان الزعبي إلى أن الدورة تأتي ضمن خطة وزارة التربية في تنمية الموارد البشرية وتستمر 6 أيام، وتشمل عدة محاور هي تعريف الاختبار وأنواعه وخطوات بناء الاختبار وبناء اختبار الاختيار من متعدد، وبناء جدول مواصفات حسب الاختصاصات وتحليل محتوى للمواد إضافة لتطبيق عملي.

هنادي ديوب

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