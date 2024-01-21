مقتل 13 شخصاً وإصابة 10 آخرين بقصف أوكراني على مدينة دونيتسك

دونيتسك-سانا

قتل 13 شخصاً وأصيب 10 آخرون بقصف أوكراني اليوم استهدف سوقاً في مدينة دونيتسك، وذلك وفقاً لرئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين.

وأفادت وكالة نوفوستي بأن القوات الأوكرانية أطلقت 6 قذائف على الأقل من عيار 155 مم على حي تيكستيلشيك بالمدينة، حيث يقع عدد كبير من الأسواق والمتاجر.

وكانت ممثلية جمهورية دونيتسك فى المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب فى أوكرانيا أعلنت في وقت سابق اليوم عن مقتل مدني وإصابة تسعة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، جراء قصف القوات الأوكرانية أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

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