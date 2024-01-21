مركز التنسيق الروسي يوزع مساعدات غذائية ويقدم خدمات طبية لأهالي قرية القاسمية بريف دمشق

ريف دمشق-سانا

وزع عسكريون روسيون من مركز التنسيق الروسي مساعدات إنسانية لأهالي قرية القاسمية بريف دمشق، إضافة إلى تقديم خدمات طبية لهم.

وقام العسكريون الروسيون بتوزيع حوالي 300 سلة غذائية على معلمي وموظفي مدرسة رضا حشودا الثانوية، وكذلك على الأسر المحتاجة في القرية، حيث تتضمن كل سلة ما يصل إلى 10 كغ من المنتجات الغذائية.

وبلغ الوزن الإجمالي للمواد التي وزعت 3.342 كغ.

وفي إطار العمل الإنساني أيضاً، قام العسكريون الروس بنشر مركز طبي وقام رئيس الخدمة الطبية بفحص المرضى من أبناء القرية المحتاجين للعلاج وتقديم الدواء لهم .

وأعرب أهالي قرية القاسمية عن تقديرهم لهذه المساعدات الغذائية والطبية والدعم الذي تقدمه روسيا للشعب السوري.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc