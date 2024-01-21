21 كانون الثاني 2014 – تفجير إرهابي يستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت

دمشق-سانا

1189- الملكان الإنكليزي ريتشارد الأول والفرنسي فيليب الثاني يبدأان حشد جيوشهما باتجاه الشرق في إطار الحملة الصليبية الثالثة.

1793- إعدام الملك لويس السادس عشر على يد الثوار الفرنسيين باستخدام المقصلة.

1899- تأسيس شركة أوبل للسيارات.

1917- زلزال في إندونيسيا يؤدي إلى وفاة نحو 15000 شخص.

1930- اكتشاف كوكب بلوتو.

1954- انطلاق الغواصة الأمريكية (نوتيلوس) وهي أول غواصة في التاريخ تبدأ بالعمل.

1991- هارلد الخامس يتوج ملكاً للنرويج خلفاً لأولاف الخامس.

2009- الرئيس الأمريكي باراك أوباما يطالب بوقف مؤقت لمحاكمات المشتبه بتورطهم في قضايا إرهابية والتي تجري في معتقل غوانتانامو لمدة 120 يوماً.

2014- تفجير إرهابي يستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت.

من مواليد هذا اليوم…

1827- ايفان ميخيفيتش بيرفوشين.. عالم رياضيات روسي.

1912- كونراد بلوخ.. عالم كيمياء حيوية أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1964.

1945- نبيلة عبيد.. ممثلة مصرية.

من وفيات هذا اليوم…

1793- الملك لويس السادس عشر ملك فرنسا.

1924- فلاديمير لينين أول رئيس للاتحاد السوفييتي.

1926- كاميلو غولجي.. طبيب إيطالي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1906.

أعياد ومناسبات…

يوم العلم في كيبك.

ذكرى ويلينغتون في نيوزيلندا.

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