القدس المحتلة-سانا

أبرز تطورات عملية (طوفان الأقصى) التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول الماضي رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي:

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– الاحتلال الإسرائيلي يعترف بمقتل أحد جنوده وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطرة بينهم ضابط مدرعات خلال الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية في غزة.

– وسائل إعلام فلسطينية: شهيد وعدد من الجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في حي الأمل غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.