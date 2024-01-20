غوتيريش: الجميع مطالبون بالاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في بناء دولته

كمبالا-سانا

جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعوة الجميع إلى الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في بناء دولته، مشددا على أن أي إنكار لهذا الحق غير مقبول.

ونقلت وكالة فرانس برس عن غوتيريش قوله خلال أعمال القمة التاسعة عشرة لبلدان حركة عدم الانحياز المنعقدة في كمبالا “إن رفض قبول حل الدولتين وكذلك إنكار حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة أمر غير مقبول وعليه فالجميع مطالبون بالاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في بناء دولته”.

وأضاف غوتيريش: إن من شأن هذا الأمر أن يطيل إلى أجل غير مسمى أمد صراع أصبح تهديدا كبيرا للسلم والأمن العالميين.

وارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة المنكوب لليوم الـ 106 إلى أكثر من 24900 شهيد و62300 جريح.

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