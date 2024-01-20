أبو ردينة: الشعب الفلسطيني لن يتنازل عن حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة

القدس المحتلة- سانا

جدد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة التأكيد على أن الشعب الفلسطيني لن يتنازل عن حقوقه المشروعة، وعن إقامة دولته الفلسطينية المستقلة مهما طال الزمن.

وقال أبو ردينة في تصريح اليوم نقلته وكالة وفا ردا على تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس: “إن المطلوب من الولايات المتحدة الأميركية الاعتراف بدولة فلسطين، وهذا هو الوقت المناسب للقيام بذلك”.

وأشار أبو ردينة إلى أن قرارات مجلس الأمن الدولي وقرارات الجمعية العامة والإجماع الدولي أوصلوا دولة فلسطين إلى عضو مراقب في الأمم المتحدة، ورفع علم دولة فلسطين إلى جانب دول العالم التي اعترفت بها.

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