وزير الزراعة يبحث مع ساكاليان أولويات تنفيذ خطة العمل المشتركة للعام الجاري

دمشق-سانا

بحث وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا اليوم مع رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدمشق ستيفان ساكاليان التعاون القائم والمستقبلي بين الوزارة والبعثة، وأولويات العمل خلال العام الجاري.

وأشار الوزير قطنا إلى أن البعثة نفذت خلال السنوات السابقة مشاريع رائدة، وكانت نتائجها إيجابية على الشرائح المستهدفة، مبيناً أهمية ضرورة إيصال المساعدات العينية وخاصة البذار واللقاحات في موعدها اللازم وضرورة التدخل بمشاريع تنموية في منطقة تدمر بريف حمص، لتشجيع السكان على العودة وإعادة إحياء الواحة وتحقيق الاستقرار المعيشي فيها.

ولفت الوزير قطنا إلى أهمية المساعدة في تنفيذ مشروع ترقيم الثروة الحيوانية إلكترونياً، والاستمرار بتقديم اللقاحات البيطرية وتحصين القطعان والاهتمام بإدارة الموارد المائية، من خلال تطبيق أنظمة الري الحديث في أراضي الفلاحين المستفيدين من شبكات الري الحكومية وتسوية هذه الأراضي باستخدام تقنية الليزر، معرباً عن جاهزية الوزارة لتوقيع مذكرة تفاهم مع البعثة لتأطير هذا التعاون.

من جانبه استعرض ساكاليان خطة عمل البعثة للعام الحالي، والتي تركز على مبادرات سبل العيش وتوزيع الموازنة المخصصة على 28 مشروعاً، حيث يتم تقييم العمل وتوزيع التمويل وفق خطة مدروسة لإيصال الدعم في موعده المحدد، مشيراً إلى أهمية توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين، وتحديد أولويات الوزارة لتوجيه الدعم نحوها ومناقشة التحديات التي تواجه العمل بشكل مستمر وفوري.

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