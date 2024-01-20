دليل الدعم النفسي والاجتماعي في ورشة تدريبية للهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان بحلب

حلب-سانا

نظمت الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان ورشة عمل، حملت عنوان (دليل الدعم النفسي والاجتماعي)، حيث تستمر ستة أيام في سوق الإنتاج.

وتستقطب الورشة 20 اختصاصية من العاملات في مجال التنمية والتربية وعلمي الاجتماع والنفس، ضمن محاور عملية ونظرية تعكس واقع عملهن.

وبينت عضو مجلس إدارة الهيئة، القاضية نظيرة داؤد، في تصريح لمراسل سانا أن الورشة التدريبية تستند إلى دليل الدعم النفسي والاجتماعي الذي أعدته الهيئة واعتمده مجلس الوزراء، والذي يشكل مرجعاً موحداً بقسميه النظري والعملي.

وذكرت مديرة مكتب الهيئة في حلب، رهام محرم، أن الدليل في قسمه النظري يتيح للمشاركات فرصة التعمق في المعايير الأساسية للدعم النفسي والاجتماعي، كما يحوي القسم العملي أنشطة وجلسات تتناول الأفكار والسلوك والمشاعر.

واعتبرت اختصاصية التربية، الدكتورة فاتن وردة، أن الدورات والورشات المماثلة تسهم في زيادة خبرة ووعي الخريجين، من خلال التعامل مباشرة مع الحالات الاجتماعية والنفسية وفي الظروف المختلفة.

أوهانيس شهريان

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