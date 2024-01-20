العثور على جثتي رجلين في ناحية حرف المسيترة بريف اللاذقية

اللاذقية-سانا

عثر اليوم على جثتين تعودان لرجلين مفقودين منذ ثلاثة أيام في ناحية حرف المسيترة التابعة لمنطقة القرداحة بريف اللاذقية.

وأوضح مدير الدفاع المدني في اللاذقية، العميد جلال داؤود، في تصريح لمراسل سانا أنه تم العثور على الجثتين في منطقة الشقوق التابعة لحرف المسيترة، وهما لمواطنين اثنين من مواليد 1984 و1975.

وأشار داؤود إلى أنه بحسب الطبيب الشرعي فإن الرجلين تعرضا للقتل، لافتاً إلى أنه تم نقل جثتيهما إلى مشفى الباسل في القرداحة، بينما التحقيق جار من قبل الجهات المختصة لكشف ملابسات الجريمة.

علاء ابراهيم

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