صباغ: سورية تعرب عن تقديرها لدعم بلدان الحركة لحقها الثابت والراسخ في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان العربي السوري المحتل واستعادته كاملاً حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967، وتتطلع لمواصلة بلدان الحركة لدعمها أيضاً في منع أعمال العدوان الإسرائيلي المتكررة على أراضيها وكان آخرها العدوان الذي وقع صباح اليوم والذي استهدف مبنىً سكنياً في العاصمة دمشق