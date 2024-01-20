الوزيرة شكور تتابع عمليات الإنقاذ وإزالة الأنقاض في موقع العدوان الإسرائيلي على مبنى سكني بدمشق

دمشق-سانا

تفقدت وزيرة الإدارة المحلية والبيئة رئيسة اللجنة العليا للإغاثة المهندسة لمياء شكور موقع البناء السكني الذي تعرض للعدوان الإسرائيلي صباح اليوم في حي المزة بدمشق.

وتابعت الوزيرة شكور، ومحافظ دمشق المهندس محمد طارق كريشاتي عمليات الإنقاذ ورفع وإزالة الأنقاض في موقع العدوان التي تشارك بها كل الجهات المعنية من طواقم الدفاع المدني وأفواج الإطفاء والهلال الأحمر العربي السوري والكوادر الطبية والوحدات الشرطية وطواقم المديريات الخدمية في المحافظة ومديرية الإطفاء وإدارة الكوارث في الإدارة المركزية لوزارة الإدارة المحلية والبيئة.

وذكر مصدر عسكري أنه حوالي الساعة 10:20 من صباح اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفاً بناءً سكنياً في حي المزة في مدينة دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، وأسفر العدوان عن استشهاد وإصابة عدد من المدنيين، وتدمير البناء بالكامل وتضرر الأبنية المجاورة.

بشرى معلا

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